Украинские военные обстреляли населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике снаряда образца НАТО. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Всего ВСУ выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров, они вели обстрел со стороны населенного пункта Николаевка.

Помимо этого, утром нацисты атаковали поселок Еленовку и село Доля. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Накануне стало известно, что националисты расстреливают на месте тех мобилизованных срочников, которые хотят покинуть поле боя и отказаться от боевых действий против мирного населения Донбасса.