21 июля 2022, 07:53
Украинские боевики обстреляли Доломитное натовскими снарядами
СЦКК сообщил об атаке Доломитного натовскими снарядами со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике снаряда образца НАТО. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Всего ВСУ выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров, они вели обстрел со стороны населенного пункта Николаевка.
Помимо этого, утром нацисты атаковали поселок Еленовку и село Доля. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
Накануне стало известно, что националисты расстреливают на месте тех мобилизованных срочников, которые хотят покинуть поле боя и отказаться от боевых действий против мирного населения Донбасса.