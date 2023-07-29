29 июля 2023, 08:42
Украинские боевики обстреляли автомобильный пункт пропуска под Белгородом
Shot: ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области
Вооруженные силы Украины нанесли удар по автомобильному пункту пропуска «Нехотеевка» в Белгородской области. Подробности сообщил Telegram-канал Shot.
Обстрелы начались 28 июля около 11:00. Украинские боевики выпустили по МАПП восемь мин 120-миллиметрового калибра.
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«Предположительно, обстрел велся из села Долбневка Харьковской области», — уточнил канал.
К счастью, никто из жителей не пострадал. Разрушений тоже нет.
В четверг, 27 июля, по Белгородской области выпустили более 60 снарядов, сообщал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли поселок Красное, мужчина получил осколочное ранение ноги.
Ранее ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в Курской области, выпустив три снаряда. В тот же день боевики нанесли удар по хутору Олешня в Суджанском районе. Обошлось без последствий.
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