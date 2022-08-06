Боевики украинских националистических батальонов разместили склад боеприпасов в детском саду в Харьковской области. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Новой Водолаге Харьковской области боевики националистических батальонов в здании детского сада (улица Троицкая) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов», — заявил генерал-полковник.

Он также отметил, что подходы к учебному заведению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено.

Источник фото: Минобороны России

Также Мизинцев сообщил, что неонацисты разместили огневые позиции и склады боеприпасов в Николаеве на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов на Херсонском шоссе. Мирным жителям боевики запретили покидать свои дома под предлогом якобы обеспечения безопасности. При этом все попытки людей самостоятельно эвакуироваться жестко пресекаются.

Кроме того, боевики украинских вооруженных формирований размещены в Дружковке (ДНР) в здании профессионально-технического лицея № 36. На прилегающей к учебному заведению территории установлены бронетехника, РСЗО и артиллерия. Как отметили в Минобороны РФ, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено.

Мизинцев также сообщил о подготовке ВСУ очередной масштабной провокации с гибелью мирных жителей в пригороде Славянска (ДНР). Украинские военные попытаются обвинить в этом ВС РФ.