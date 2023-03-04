Спецоперация 04 марта 2023, 09:20 Украинские боевики оборудовали новые укрепрайоны под Артемовском Экс-офицер ЛНР Марочко: бойцы ВСУ оборудовали новые укрепрайоны под Артемовском РИА «Новости»

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Украинские боевики начали оборудовать новые укрепленные районы рядом с городом Артемовск в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил бывший офицер Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, подразделение разведки обнаружило новый укрепрайон ВСУ в северо-западной части города.

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«Ряд огневых точек противника и траншей выявили рядом с населенным пунктом Миньковка. Артиллерийские установки и бронетехника также находятся на позициях», — рассказал Марочко.

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Бывший офицер Народной милиции ЛНР отметил, что ранее в Миньковке не было техники и живых сил ВСУ.

Ранее стало известно, что российские войска почти взяли Артемовск в полное окружение. Местные жители рассказывали, что националисты лишились снабжения и начали выпрашивать еду у простых горожан.

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин называл нелогичным удержание Артемовска ценой высоких потерь.