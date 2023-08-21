Спецоперация 21 августа 2023, 10:58 Украинские боевики не смогут прорвать линию обороны России Global Times: ВСУ слабы для фронтального прорыва позиций России Министерство обороны Украины

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Мощи украинской армии не хватит для фронтального прорыва позиций российской армии. Такое заявление сделал сотрудник Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете Цуй Хэн, написала газета Global Times.

«Как бы то ни было, украинские войска недостаточно сильны для того, чтобы совершить фронтальный прорыв», — произнес он.

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Эксперт добавил, что Вооруженные силы Украины пытаются обойти зону обороны, которая защищает ключевые населенные пункты России от возможных атак. Однако успех в тактике украинских боевиков маловероятен. По мнению собеседника издания, обе стороны делают ставки «на взаимное истощение».

Тем не менее контрнаступление Украины уже замедлилось, потому что армия теряет много людей. Никаких значимых событий на линии боевого соприкосновения не происходит.

Даже союзники Украины из США и Европы стали более осмотрительными, говоря о военных успехах киевского режима. Как отметили зарубежные СМИ, контрнаступление, проходит куда тяжелее, чем ожидалось.