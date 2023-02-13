13 февраля 2023, 13:20
Украинские боевики нанесли удар по командному пункту батальона «Восток»
Комбат «Востока» Ходаковский: ВСУ атаковали командный пункт батальона в районе Угледара
Украинские националисты в воскресенье нанесли удар по командному пункту батальона «Восток» в районе Угледара из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в Telegram-канале сообщил командир подразделения Александр Ходаковский.
«Вчера украинские военные малыми группами попробовали протиснуться в оборонительные наши порядки левее Угледара, но их обнаружили и отбили. Судя по всему, раздосадованный неудачей, он атаковал из HIMARS», — написал он.
Реклама
Ходаковский уточнил, что в результате атаки погиб один из офицеров батальона.
Реклама
«Нам будет очень не хватать Андрея, Царство ему Небесное. Противник нанес нам урон, рассчитывал парализовать на этом участке нашу оборону, но у него это не вышло», — добавил комбат.
Ранее сообщалось, что бойцы подразделения «Эспаньол» отбили попытку ВСУ провести атаку на Угледарском направлении. После этого солдатам удалось пройти вперед благодаря качественной работе операторов БПЛА и АГС.
Минобороны РФ
ДНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама