04 августа 2022, 07:23
Украинские боевики нанесли удар по Донецку
СЦКК ДНР сообщил об обстреле Донецка со стороны ВСУ
Украинские военные утром 4 августа нанесли очередной удар по Донецку. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой Народной Республики.
В течение пяти минут нацисты обстреляли Кировский и Петровский районы города, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и шесть минут калибром 120 миллиметров.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале показал фотографии последствий удара по Петровскому району. На кадрах видно, что серьезно пострадали несколько жилых домов, у некоторых квартир полностью выбито остекление.
Ранее Россия передала в ООН подробную информацию об использовании нацистами запрещенных мин «Лепесток».