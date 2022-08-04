Украинские боевики нанесли удар по Донецку

Украинские военные утром 4 августа нанесли очередной удар по Донецку. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой Народной Республики.

В течение пяти минут нацисты обстреляли Кировский и Петровский районы города, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и шесть минут калибром 120 миллиметров.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале показал фотографии последствий удара по Петровскому району. На кадрах видно, что серьезно пострадали несколько жилых домов, у некоторых квартир полностью выбито остекление.

Ранее Россия передала в ООН подробную информацию об использовании нацистами запрещенных мин «Лепесток».