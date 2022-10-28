Украинские боевики нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 15:40 Украинские боевики нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне Минздрав: ВСУ ударили по онкологическому диспансеру в Херсоне РИА "Новости"

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Украинские националисты 28 октября атаковали онкологический диспансер в Херсоне. Об этом говорится в сообщении регионального Министерства здравоохранения в Telegram-канале.

Министр Херсонской области Вадим Ильимиев рассказал, что никто из мирных жителей не пострадал только чудом.

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«Киевский режим вновь показал свое отношение к людям нашего освобожденного региона. На территории онкологического диспансера не было ни военной техники, ни военнослужащих. Это медицинское учреждение», — заявил он.

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Украинские боевики не первый раз бьют по гражданским объектам в Херсонской области. В середине сентября под огнем националистов оказался медицинский колледж в городе Берислав.

Отечественные системы противовоздушной обороны отработали по воздушным целям, но некоторые снаряды рухнули рядом со зданием учебного заведения, выбив стекла и повредив фасад, сообщал «Царьград».

Ранее заместитель главы региональной администрации Екатерина Губарева отметила, что Херсон и подступы к нему надежно укрепляются для защиты от атак националистов.