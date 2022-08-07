Украинские боевики нанесли очередной удар по Донецку

Украинские военные атаковали Донецк утром седьмого августа. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня.

Под огнем нацистов оказался Кировский район города, по которому выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

Также националисты нанесли удар по Куйбышевскому и Киевскому району, выпустив 13 снарядов калибром 152 и 152 миллиметров.

Накануне боевики нанесли удар по донецкой школе, сообщал мэр города Алексей Кулемзин. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Также ранее ВСУ ударили по донецкому железнодорожному вокзалу, началось возгорание, очевидцы сняли на видео огромный столб дыма.