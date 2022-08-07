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    07 августа 2022, 07:17

    Украинские боевики нанесли очередной удар по Донецку

    СЦКК ДНР сообщил об атаке ВСУ на Донецк

    Максим Зинкин

    Украинские военные атаковали Донецк утром седьмого августа. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня.

    Под огнем нацистов оказался Кировский район города, по которому выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

    Также националисты нанесли удар по Куйбышевскому и Киевскому району, выпустив 13 снарядов калибром 152 и 152 миллиметров.

    Накануне боевики нанесли удар по донецкой школе, сообщал мэр города Алексей Кулемзин. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

    Также ранее ВСУ ударили по донецкому железнодорожному вокзалу, началось возгорание, очевидцы сняли на видео огромный столб дыма.