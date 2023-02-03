Спецоперация 03 февраля 2023, 08:29 Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по сослуживцам в ЛНР Эксперт Марочко: артиллерия ВСУ расстреляла сдававшихся 12 украинских солдат под Кременной РИА «Новости»

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Украинские националисты из артиллерии атаковали группу сослуживцев, намеревавшихся сдаться в плен рядом с населенным пунктом Кременная. Об этом ТАСС рассказал бывший офицер Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко.

«На одном из опорных пунктов ВСУ западнее Кременной группа украинских военных вместо своего флага вывесила белое полотно. Старший начал по радиочастоте запрашивать возможность сдачи в плен», — сообщил он.

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Марочко отметил, что штурмовые подразделения российской армии перестали вести огонь, позволив националистам выйти из опорного пункта без оружия.

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«К эвакуации было все уже почти готово, однако остальные военные ВСУ открыли огонь по сослуживцам из артиллерии и стрелкового оружия. С огромной долей вероятности, все 12 человек погибли», — добавил он.

Ранее Марочко рассказывал, что у подразделений украинских военных в зоне боевых действий в Артемовске возникли проблемы со связью. Таким образом, ВСУ потеряли возможность вести оперативное управление войсками.