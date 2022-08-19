Дома частного сектора города Новоукраинка украинские националисты превратили в опорные пункты и огневые точки для артиллерии. Боевики ведут обстрелы российской армии, провоцируя военных на ответный огонь.

В Минобороны РФ уточнили, что владельцев домов националисты фактически взяли в заложники, чтобы использовать в качестве живого щита.

Это не единственный случай, когда гражданские объекты украинские военные используют в своих целях. В Артемовске они захватили общежитие аграрного училища, окружив его блокпостами и заложив мины на подходе к зданию. Население о взрывчатке боевики заведомо не предупредили.

В Славянске артиллерию и ракетные системы залпового огня разместили на территории спортивного комплекса «Локомотив», превратив помещения центра в казармы. В селе Прелестное боевики оккупировали музейный комплекс, который превратили в склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили бронетехнику.