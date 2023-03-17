Спецоперация 17 марта 2023, 08:52 Украинские боевики начали применять бесшумные минометы в зоне СВО Экс-офицер НМ ЛНР Марочко сообщил об использовании ВСУ бесшумных минометов РИА «Новости»

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Украинские военные на Купянском направлении начали применять бесшумные минометы, предположительно польского производства. Об этом ТАСС сообщил офицер Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«Использование боевых систем западного производства увеличили украинские боевики на Купянском направлении. Активизировались группы на уровне взводов, ведущие обстрел с применением бесшумных минометов», — сказал он.

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По словам Марочко, этот тип вооружения опасен тем, что выпущенные боеприпасы практически не издают шума, не оставляя времени отреагировать на выстрел.

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«Предположительно, этим вооружением является польский LMP-2017. В основном их используют малочисленные маневренные группы, количеством до 30 человек», — добавил бывший офицер Народной милиции.

Ранее Марочко рассказал, что военные на Купянском направлении находят много запущенных националистами мин, сделанных во Франции, Германии или США.