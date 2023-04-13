Спецоперация 13 апреля 2023, 08:40 Украинские боевики начали подрывать жилые дома в Артемовске РИА «Новости»: ВСУ подорвали дома в Артемовске, чтобы остановить продвижение «Вагнера» РИА «Новости»

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Украинские военные в Артемовске используют тактику подрыва жилых многоэтажных домов, чтобы попытаться остановить продвижение бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом РИА «Новости» сообщил один из командиров ЧВК.

«Мы шли по крупным застройкам и высотным зданиям. Когда украинцы понимают, что оборона начала проседать, то при отступлении просто взрывают многоэтажные дома. Перед нами однажды девятиэтажку „сложили“, был такой случай», — рассказал он.

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Командир рассказал о похожей ситуации со штурмом зданий бывшего предприятия с капитальными стенами.

«Мы окружили комплекс, уже собрались войти. Там большая фабрика была, стены очень крепкие. А украинцы ее просто взорвали и отошли к другому предприятию, чтобы рассредоточиться и сохранить личный состав. Иногда они в подрываемое здание закладывают горючие материалы, чтобы стало труднее их зачищать», — добавил боец.

Ранее последствия боевых действий в Артемовске сняли на видео.