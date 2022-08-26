Украинские боевики начали переодеваться в гражданскую одежду для маскировки

Украинские силы на харьковском направлении стали использовать новую тактику маскировки из-за повысившейся активности разведывательных БПЛА России. Теперь они переодеваются в гражданскую одежду и ездят на гражданских машинах между позициями. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российские спецназовцы, которые корректируют огонь артиллерии при помощи БПЛА, рассказали об осведомленности украинских боевиков в ненанесении ударов ВС РФ по мирному населению. Поэтому украинские бойцы стараются расположить свои огневые точки недалеко от жилых домов и «мимикрируют» под гражданских.

Однако операторы БПЛА умеют распознавать обман за счет постоянного наблюдения, а также учета всех машин и их активности на конкретном участке местности.

«Все равно даже самые замаскированные позиции можно вскрыть: рано или поздно им должны подвести воду, еду, а кто-то захочет в туалет и выйдет в соседние кусты, вскрыв себя», — заявили российские бойцы, которые следят за полем боя с воздуха.

Штаб при обнаружении цели запрашивает расстояние до ближайшего мирного дома во избежание потерь среди гражданского населения. Если цель находится достаточно далеко от невоенных объектов, то по ней можно открыть огонь.