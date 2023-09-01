Спецоперация 01 сентября 2023, 15:08 Украинские боевики начали массово отказываться от форсирования Днепра Минобороны: личный состав ВСУ отказывается от форсирования Днепра РИА «Новости»

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Большая часть личного состава Вооруженных сил Украины отказывается форсировать Днепр. Об этом сообщило российское министерство обороны со ссылкой на показания взятых в плен военнослужащих 123-й бригады украинской теробороны.

«Большая часть личного состава подразделений ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня», — указали в ведомстве.

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В министерстве добавили, что на Херсонском направлении российские военнослужащие сосредоточили основные усилия на огневом поражении солдат противника, контрбатарейной борьбе, поиске и уничтожении диверсионно-разведывательных групп, а также пресечении высадки украинских боевиков на острова.

За неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, отметили в Минобороны. Также противник лишился 31 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии.