01 сентября 2023, 15:08
Украинские боевики начали массово отказываться от форсирования Днепра
Минобороны: личный состав ВСУ отказывается от форсирования Днепра
Большая часть личного состава Вооруженных сил Украины отказывается форсировать Днепр. Об этом сообщило российское министерство обороны со ссылкой на показания взятых в плен военнослужащих 123-й бригады украинской теробороны.
«Большая часть личного состава подразделений ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня», — указали в ведомстве.
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В министерстве добавили, что на Херсонском направлении российские военнослужащие сосредоточили основные усилия на огневом поражении солдат противника, контрбатарейной борьбе, поиске и уничтожении диверсионно-разведывательных групп, а также пресечении высадки украинских боевиков на острова.
За неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, отметили в Минобороны. Также противник лишился 31 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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