Спецоперация 17 февраля 2023, 11:04 Украинские боевики начали адаптировать западные ракеты под советские самолеты Командир авиагруппы «Вагнера»: ВСУ попробовали подстроить ракеты Запада под самолеты СССР U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Украинским боевикам приходится приспосабливать западные ракеты под советские самолеты, что вызывает у них множество проблем. Об этом РИА «Новости» сообщил командир авиационного подразделения группы «Вагнера» с позывным Горец.

«Противник пытается адаптировать советскую технику под применение западных боеприпасов, подстраивает дополнительное оборудование. Там будут проблемы, потому что нужно полностью переделывать инженерные агрегаты. Это все для медийного эффекта», — отметил он.

Реклама

Командир оценил идею Украины получить западные истребители F-16.

Реклама

«У нас эффективно работает система противовоздушной обороны. Что он тут сделает, как зайдет? Это раньше у них были хорошие дальнобойные ракеты АIМ 120, а сейчас у нас появились еще лучше. Пусть приходят», — добавил Горец.

Ранее американские СМИ не исключили, что США поставят Украине истребители F-16, несмотря на нежелание президента Джо Байдена.