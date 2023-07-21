21 июля 2023, 08:22
Украинские боевики лишились склада боеприпасов на Авдеевском направлении
Российский дрон-камикадзе «Овод» уничтожил склад с боеприпасами на Авдеевском направлении
Российские военные ударом дрона-камикадзе «Овод» ликвидировали склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал офицер группировки войск «Юг».
«Применили ударный дрон „Овод“ в районе Авдеевки. На дальней дистанции работали через ретранслятор. В ближней тыловой зоне противника нанесли удар по складу с боекомплектом. С разведывательного беспилотника сняли процесс на видео. На нем отлично видно, что цель поразили успешно и точно», — сказал он.
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Дрон-камикадзе «Овод» работает по принципу вида от первого лица, оператор с помощью видеоочков, видеошлема или монитора видит изображение с камеры. «Овод» оснастили замыкателем, необходимым для установки боеприпасов осколочно-фугасного типа.
Днем ранее, 20 июля, Минобороны сообщило о ликвидации двух украинских БМП на Артемовском направлении ударами беспилотников.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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