Бойцы ВСУ используют артиллерию и беспилотники на харьковском направлении, рассказал командир 206-го стрелкового полка Народной милиции ЛНР с позывным Апостол. Его слова привело РИА «Новости».

«Работает ствольная артиллерия противника, работают ракетные системы залпового огня: „Ураган“, „Смерч“», — поделился собеседник.

Однако военнослужащие ЛНР удерживают линию фронта и блокируют противника. Все подразделения Народной милиции обеспечены необходимым вооружением, подытожил Апостол.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ уничтожили в Харькове до 350 националистов. ВСУ постоянно несут потери в живой силе. При этом власти Херсонской области считают, что географию спецоперации ВС РФ следует расширить и включить в план освобождение Николаевской и Одесской областей.