Спецоперация 09 февраля 2024, 09:29 Украинские боевики хитро использовали HIMARS в жилых массивах для обвинения России Марочко: ВСУ используют HIMARS как дежурное орудие среди гражданских объектов Spc. Trevares Johnson/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинское командование использует установки реактивных систем залпового огня HIMARS в качестве дежурного орудия на Краснолиманском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На относительном удалении от ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. ред.) выявлена работа нескольких американских РСЗО HIMARS», — сообщил он.

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Их используют как дежурное средство группировки «Хортица». Эксперт пояснил, что установки размещают рядом с гражданскими объектами. Таким образом украинские военные открывают огонь, а прикрываются жилыми домами. И если ответные удары попадают в массив — обвиняют Россию в ударах по гражданскому населению.

ВСУ стали реже пользоваться техникой НАТО из-за распутицы и нехватки комплектов для ремонта на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Даже незначительные поломки выводят оружие из строя.

Ранее Украина потеряла до 230 боевиков на Краснолиманском направлении. Российские войска отразили две атаки украинской армии и улучшили положения по переднему краю.