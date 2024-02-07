Спецоперация 07 февраля 2024, 09:46 Украинские боевики доставили оружие и технику по железной дороге в Харьков Состав с военным грузом прибыл на станцию «Харьков-Грузовой» РИА «Новости»

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Украинские военные доставляют оружие и технику для боевых действий по железной дороге в Харьков. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«На железнодорожную станцию „Харьков-Грузовой“ прибыл состав с военным грузом», — написал он.

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Как отметил Марочко, на железнодорожных платформах было 12 единиц колесной и гусеничной техники, шесть — ствольной артиллерии. Также прибыли четыре вагона с боекомплектами.

Офицер отметил, что информация получена из собственных источников. Она может отличаться от официальных данных.

Ранее Марочко сообщил, что украинские военнослужащие нарастили количество ложных позиций на Купянском направлении. Они хорошо оборудованы, макеты техники и орудий качественно замаскированы, а боевики постоянно имитируют на них деятельность. До этого на Купянском направлении во время радиоперехвата заметили англоязычные экипажи, управлявшие бронетехникой.