Спецоперация 13 августа 2023, 09:27 Украинские боевики бросили раненых товарищей после неудачной атаки на Первомайское — СМИ РИА «Новости»: ВСУ бросили раненых товарищей после провала атаки на Первомайское РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бойцы ВСУ бросили раненых на поле боя после провальной атаки у поселка Первомайское в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщил разведчик-доброволец.

Он рассказал, что на этой неделе передовые позиции у поселка всю ночь пытались атаковать пять групп боевиков, в каждой из которых было до 12 человек. Однако ВСУ оказались под беспощадным огнем российской артиллерии. Утром за ними приехала эвакуационная машина. Раненых она забирать не стала.

Разведчик сообщил, что ВС России одним выстрелом уничтожили дом, где засели остатки украинских бойцов.

Это не первый подобный случай. Недавно украинские солдаты попали под обстрел российских вооруженных сил на Запорожском направлении и вызвали на место эвакуационную машину. Бригада приехала, однако забрала из лесопосадки только ближайших бойцов и тех, кто успел добежать или доползти до автомобиля. Остальных эвакуационная группа просто бросила, писал RT.