Украинские боевики атаковали населенные пункты ДНР | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 07:13 Поделиться Telegram

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Viber Украинские боевики атаковали населенные пункты ДНР СЦКК ДНР сообщил об атаке ВСУ на Донецк и Макеевку РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины атаковали Донецк и Макеевку. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации огня ДНР.

По Макеевке националисты выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

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Также по Донецку украинские военные запустили три снаряда калибром 155 миллиметров

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О разрушениях и ранениях пока не сообщается.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили две ракеты от реактивной системы залпового огня HIMARS по населенному пункту Стаханов в Луганской Народной Республике, повредив жилой дом.

Президент России Владимир Путин предупредил украинские власти о жестком ответе за террористические акты. По его словам, не обращать внимание на деяния киевского режима стало невозможно.

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