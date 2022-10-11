Украинские боевики атаковали населенные пункты ДНР | 360°

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Украинские боевики атаковали населенные пункты ДНР

СЦКК ДНР сообщил об атаке ВСУ на Донецк и Макеевку

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Вооруженные силы Украины атаковали Донецк и Макеевку. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации огня ДНР.

По Макеевке националисты выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

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Также по Донецку украинские военные запустили три снаряда калибром 155 миллиметров

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О разрушениях и ранениях пока не сообщается.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили две ракеты от реактивной системы залпового огня HIMARS по населенному пункту Стаханов в Луганской Народной Республике, повредив жилой дом.

Президент России Владимир Путин предупредил украинские власти о жестком ответе за террористические акты. По его словам, не обращать внимание на деяния киевского режима стало невозможно.

ДНР

Специальная военная операция РФ на Украине

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