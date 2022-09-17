Украинские боевики атаковали Горловку в ДНР | 360°

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Украинские боевики атаковали Горловку в ДНР

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17 сентября 2022, 08:05

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17 сентября 2022, 08:30

Украинские боевики атаковали Горловку в ДНР

СЦКК ДНР сообщил об атаке ВСУ на Горловку

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Украинские военнослужащие атаковали населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Совместного центра по контролю и  координации огня.

Националисты вели обстрел со стороны поселка Дружба и села Константиновка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра и три ракеты из реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган». О разрушения и пострадавших пока не сообщается.

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Также утром украинские вооруженные формирования ударили по Донецку, под огнем оказались Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города.

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Мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале призвал донетчан беречь себя и близких, а также не покидать свое жилье без необходимости.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал проведение референдума о вступлении республики в состав России делом времени.

ДНР

Специальная военная операция РФ на Украине

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