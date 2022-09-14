Украинские боевики атаковали Донецк | 360°

Спецоперация 14 сентября 2022, 07:25 Поделиться Telegram

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Viber Украинские боевики атаковали Донецк СЦКК ДНР сообщил об обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Красногоровка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

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Кроме того, боевики ударили по населенному пункту Горловка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

Также под обстрелы попал город Макеевка, в сторону которого ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

Неспокойно прошла ночь в поселке Гольмовском, нацисты ударили по нему пятью снарядами натовского калибра 152 миллиметра.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что Союзные войска отразили контрнаступление боевиков рядом с селом Щурово.

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