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Украинские боевики атаковали Донецк

СЦКК ДНР сообщил об обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ

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Украинские военные прошлой ночью атаковали Петровский район Донецка. Об этом говорится в сообщении Совместного центра по контролю и координации огня (СЦКК ДНР).

Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Красногоровка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

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Кроме того, боевики ударили по населенному пункту Горловка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

Также под обстрелы попал город Макеевка, в сторону которого ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

Неспокойно прошла ночь в поселке Гольмовском, нацисты ударили по нему пятью снарядами натовского калибра 152 миллиметра.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что Союзные войска отразили контрнаступление боевиков рядом с селом Щурово.

ДНР

Специальная военная операция РФ на Украине

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