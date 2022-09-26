Украинские боевики атаковали Донецк | 360°

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26 сентября 2022, 07:22

Украинские боевики атаковали Донецк

СЦКК ДНР сообщил об атаке ВСУ на Донецк

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Украинские военные в очередной раз атаковали Донецк. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

Под огнем ВСУ оказались Куйбышевский, Ленинский, Кировский и Киевский районы города. В общей сложности националисты выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметра и три снаряда калибра 152 миллиметра.

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Также ВСУ ударили по населенному пункту Гольмовский, применив пять снарядов калибра 122 миллиметра.

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О жертвах и разрушениях на данный момент не сообщается.

Народный референдум о вступлении республики в состав России начался в ДНР 23 сентября. По состоянию на вечер 26 сентября, явка составила 76,09%.

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