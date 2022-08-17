Украинские боевики 15 раз выстрелили по Донецку из танка

ВСУ подвергли массированному обстрелу Петровский район Донецка. Из танка было сделано 15 выстрелов.

Кроме того, под артиллерийский обстрел попала Горловка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 (совпадает с московским временем) — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): произведено 15 выстрелов из танка», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

В 08:35 зафиксирован обстрел Никитовского района Горловки. В сторону населенного пункта было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли Донецк. Вооруженные формирования Украины выпустили 29 снарядов калибром 155 миллиметров. Обстрел вели со стороны населенных пунктов Первомайское и Красногоровка.