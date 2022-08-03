Помещения родильного дома в городе Доброполье стали местом размещения подразделения украинских войск, которые разместили в стенах медицинского учреждения вооружение и боеприпасы. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что медиков, рожениц и новорожденных детей боевики не выпускают из заведения. Фактически украинские военные используют их в качестве живого щита.

Генерал-полковник отметил, что это не единственный случай, когда националисты используют помещения учреждений здравоохранения для своих нужд.

В городе Кобеляки Полтавской области боевики батальона «Айдар» заняли здание районной больницы, выгнав оттуда всех пациентов. В Краматорске Донецкой Народной Республики боевики превратили в казармы здание противотуберкулезного диспансера, предварительно установив мины на всех подходах к больнице.

Детская инфекционная больница в Николаеве стала местом размещения артиллерии и ракетных систем залпового огня, а больница в Артемовске стала местом для огневых позиций украинских боевиков, откуда они регулярно ведут обстрелы.

Мизинцев подчеркнул, что это очередное доказательство безразличия украинских властей к судьбам собственного населения. Он призвал ООН, ВОЗ и Международный Комитет Красного Креста оказать влияние на киевский режим и принять дополнительные меры по недопуску подобных случаев.

*«Айдар» — запрещенная в России вооруженная националистическая группировка