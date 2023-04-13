Спецоперация 13 апреля 2023, 16:33 Украинские биатлонистки стали снайперами на Херсонском направлении РИА «Новости»: команда украинских биатлонисток работает снайперами в районе Херсона РИА «Новости»

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Украинские биатлонистки принимают участие в боевых действиях на Херсонском направлении, работая там снайперами. Об этом РИА «Новости» рассказал снайпер из добровольческого десантно-штурмового батальона «Сокол».

Команда украинских биатлонисток обстреливает позиции Вооруженных сил России на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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«„Биатлонный состав“ осуществляет так называемое „сафари-шоу“. Группы снайперш приезжают при поддержке ВСУ, они готовят позиции, так называемые лежанки, и [спортсменки] отрабатывают», — рассказал российский боец с позывным Крестик.

По его словам, сейчас на рубеже работают две украинские биатлонистки вместе со снайпером ВСУ. О том, что это команда бывших спортсменок, стало известно в результате радиоперехвата.

Крестик подчеркнул, что киевские стрелки пользуются крупнокалиберными снайперскими комплексами западного образца. У оружия хорошая оптика и приборы, добавил он.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отметил, что украинские подразделения продолжают перебрасывать подкрепления в Артемовск, уточнило Nation News.