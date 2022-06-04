Украинские беженцы в Италии ведут себя как хозяева страны

Итальянец Энрико Феста еще в 2014 году поддержал образование ДНР и ЛНР. На протяжении последних восьми лет он не раз ездил в республики с гуманитарной миссией. Что ВСУ делали с мирным населением Донбасса Феста видел своими глазами. Специально для «360» он рассказал, как теперь видит спецоперацию и ситуацию в Европе.

Далее — прямая речь.

Стабильная динамика

Я убежден, что у спецоперации никогда не было сроков. Только наивные верят, что такое тонкое дело может закончиться в одночасье. За всем этим действительно стоял точный план. Возможно, в самом начале он не сработал, потому что российский Генштаб немного недооценил украинский ответ, но ошибки быстро исправили, и дела сразу пошли лучше.

Источник фото: РИА «Новости»

Похоже, что спецоперация достигла стабильной динамики. Освобождение оккупированных ВСУ территорий проходит гладко и без столкновений.

О целях спецоперации

Все это затевалось только для спасения представителей русской национальности, проживающих за пределами границ Российской Федерации, и защиты интересов России от иностранных угроз.

Нужно учитывать, что этот конфликт гораздо сложнее тех, что были раньше, потому что одной из главных задач российских вооруженных сил является забота о мирных жителях и их защита от многочисленных нападений со стороны ВСУ

Каждый, кто достаточно умен, чтобы понять проблемы, с которыми сталкивается полноценная боевая армия, также должен осознавать, насколько важна квалифицированная и целенаправленная система логистики и снабжения, если вы хотите, чтобы все работало нормально.

Источник фото: РИА «Новости»

В данном случае русским также приходится обеспечивать продовольствием, жильем и медикаментами гражданское население, сильно пострадавшее от конфликта, восстанавливать разрушенную инфраструктуру, чтобы обеспечить хотя бы базовые удобства — электричество и питьевую воду. Эти задачи требуют огромных материальных и человеческих ресурсов.

Об обстановке в Европе

К сожалению, люди все еще верят новостям. Чтобы заставить их посмотреть правде в глаза, нужно время и определенные усилия. Цены на топливо или газ просто бешеные, энергия нормируется, сырья становится все меньше — это последствия бесполезных санкций.

Теперь, похоже, все знают, какой вред наносят нам эти санкции

Итальянцы чувствуют себя преданными своими собственными политиками. Поднимаются серьезные протесты, прежде всего, против поставок оружия для украинцев. Некоторые журналисты начинают говорить правду и разоблачать ложь западной пропаганды.

Об украинских беженцах

Мы испытываем серьезные проблемы с этими людьми — я даже не решаюсь назвать их беженцами, потому что большинство из них уже давно живет здесь. Эти люди ведут себя так, будто они хозяева страны, которая их принимает. Рано или поздно они заплатят за последствия, но из-за этого кто-то пострадает, и это точно.

Источник фото: РИА «Новости»

Я читал о различных угрозах со стороны украинских бандитов в адрес итальянцев, которые протестуют против санкций и русофобской демагогии, которую распространяют средства массовой информации. До сих пор не было никаких насильственных действий с какой-либо стороны, и я надеюсь, что ничего подобного никогда не произойдет, но у меня много сомнений на этот счет.