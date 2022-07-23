Украинские беженцы пожаловались на изъятие детей на Западе

В странах Запада начали изымать детей у приехавших украинских беженцев. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«К нам поступает информация с просьбой о помощи от украинских беженцев, в том числе из Запорожской области, которые уехали с началом спецоперации в западные страны, а теперь столкнулись с массовым изъятием детей», — сообщил Рогов РИА «Новости».

Он уточнил, что речь идет о 79 случаях изъятия несовершеннолетних. Детей забирали у приехавших из Днепра, Киева и западных регионов Украины. Чаще всего, по словам члена совета, подобное происходит в Германии.

«Детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали, или наоборот — быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность к родителям, за то, что мама громко ругала ребенка», — пояснил Рогов.

Ранее журналисты сообщили, что в Польшу под предлогом помощи беженцам с Украины приехали педофилы из Великобритании. Всего в республику прибыли 10 ранее осужденных мужчин. Власти республики уже попросили их выехать из страны.