Спецоперация 05 марта 2024, 11:11 Украинские безэкипажные катера ударили по кораблю «Сергей Котов» Военкор Коц: ВСУ атаковали российский корабль «Сергей Котов» РИА «Новости»

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Украинские военные подбили российский патрульный корабль «Сергей Котов» с помощью безэкипажных катеров. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью корабль атаковали ВСУ. Несмотря на отпор экипажа, судно получило повреждения.

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«Экипаж героически бился до последнего. Это видно по опубликованному видео. Но в этот раз это история без „хеппи энда“», — отметил Коц.

Военкор добавил, что украинские войска давно вели охоту за «Сергеем Котовым» и уже несколько раз пытались потопить его. Он напомнил, что экипаж корабля успешно отразил атаки ВСУ в июле, августе и сентябре 2023 года. Корреспондент подчеркнул, что на вооружении «Сергея Котова» стояли два противодиверсионных гранатометных комплекса, артиллерийская установка и две зенитные системы.

Пресс-служба Минобороны сообщений об ударе по кораблю не публиковала.

Ранее военный корреспондент Коц проинформировал об уничтожении танка Abrams, переданного Западом украинским войскам. ВС России подбили боевую машину противника на Авдеевском направлении.