Средства противовоздушной обороны сбили за сутки в ходе спецоперации шесть украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Летательные аппараты засекли в ДНР рядом с Донецком и Макеевкой, на территории Харьковской области вблизи населенных пунктов Липцы и Большие Проходы, а также у Попасной в ЛНР. Один из беспилотников сбили у острова Змеиный, который ВСУ неоднократно пытались вернуть под свой контроль.

Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 38 пунктам управления, 417 районам сосредоточения бойцов и военной техники, 46 огневым позициям артиллерийских и минометных батарей. Военным удалось уничтожить 36 единиц вооружения и военной техники. Среди потерь украинской армии – батареи реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», два склада боеприпасов и один склад топлива.

Кроме того, военные нашли на «Азовстали» заминированный фургон с телами погибших националистов, а в Николаевской области сбили Су-25.

Тем временем украинские войска провели массированный обстрел Ясиноватой, Донецка и Макеевки. Они выпустили по населенным пунктам ракеты из БМ-21 «Град».