Украинские банки не возобновят работу в Херсонской области

Украинские банки уже не будут работать на территории Херсонской области. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, сейчас на территории региона уже начал полноценную работу первый российский банк. Счета в нем можно будет открыть в ближайший месяц, написало РИА «Новости».

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе приняли более 300 пакетов документов на получение российских паспортов, сообщил RT.

Он добавил, что в области скоро откроется четыре новых центра приема документов для получения гражданства РФ. Три пункта будут находиться в Херсоне, а один — в Новой Каховке.