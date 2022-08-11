Украинская власть боится сказать правду о погибших солдатах

Разведчики ЛНР нашли обгоревшие тела иностранных наемников. Военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко в разговоре с «360» отметил, что ВСУ никогда не хоронят своих убитых, а тяжелораненых украинцев просто бросают умирать.

Далее — прямая речь военного журналиста.

ВСУ бросают погибших

Вполне вероятно, что украинские военные решили избавиться от тел наемников, как от прямого доказательства присутствия «солдат удачи» в рядах ВСУ. Кроме того, они могли сами расстрелять иностранных солдат, или же они могли стать жертвами «дружественного огня», когда свои стреляют по своим. Кстати, сам факт того, что тела пытались сжечь, уже говорит в пользу того, что это иностранные солдаты — тела своих воинов ВСУ даже не пытались бы скрыть или похоронить.

Самый простой способ на любой войне похоронить человека, особенно когда жарко, — свалить в углу окопа пять-шесть тел, одно на другое, и сверху присыпать землей. Позже их можно разыскать.

Однако у ВСУ отвратительное отношение к своим же убитым — их даже не вывозят для захоронения, эту закономерность отмечают все

У украинской армии нет службы, которая бы перевозила погибших, и уж тем более их тела не передают родственникам.

Сами наемники рассказывают, что трупы иностранцев обворовывают украинские военные. Они тащат все, что может быть у них в карманах, — мелкие наличные деньги, ведь основные суммы переводят на счет, наручные часы и натовский инвентарь вроде складных кружек. Информация о гибели очередных «псов войны», скорее всего, всплывет в соцсетях — у наемников есть свои чаты, в которых они обмениваются информацией. Но это будет не сразу, постепенно и потом.

Украина скрывает потери

Не лучше у ВСУ отношение и к своим же раненым. Были случаи, когда пострадавших вывозили с поля боя на 10–15 километров вглубь территории, раскладывали на брезенте прямо в лесу и говорили: «К вам приедет следующая машина и повезет вас даже в госпиталь, мы договорились. А мы уезжаем обратно на передовую и забирать других раненых». Машина уходила, ребята ждали и гибли от кровопотери, потому что за ними никто не возвращался.

Союзная разведка на освобожденных территориях уже не раз наталкивалась на такие тела, выложенные в лесу. Их просто бросили, потому что военные понимали: они тяжелые, с ними надо возиться, их можно не довезти.

Но однажды наступит переломный момент, когда большое количество погибших и раненых переломят ситуацию, — люди на Украине поймут, что воевать дальше нет смысла. И этот самый момент киевский режим максимально оттягивает

Власти Украины всячески стараются скрывать всю информацию о потерях, там нет «похоронок». Люди приходят в военкоматы, говорят: «Мы потеряли связь с родными! Вы же их забирали, можете сказать, что у них, где они?» Им отвечают: «Ну что делать, они воюют, а москали в зоне боев глушат связь. У нас нет информации, что они погибли. Вот скоро пойдут в наступление и позвонят». А эти солдаты уже несколько месяцев как лежат в земле.

Воевать с Россией оказалось опасно

В начале спецоперации на Украину рванул поток охотников за удачей со всего мира. Британцы и американцы платили большие деньги, а там, где большие деньги, сразу появляются желающие. Не исключено, что платили больше, чем в Африке или в Латинской Америке. Однако вскоре наемники на личном опыте убедились, что на Украине воюют жестко и там можно погибнуть.

Часть «псов войны» уехали, часть хотят уехать, но не могут: они заключили длительные контракты, уже перечислили деньги, их приходится отрабатывать. Даже когда иностранцы пытаются уехать, их возвращают. Кроме того, они не воюют отдельным подразделением, а по три-пять человек разбросаны по армейским частям, чтобы показать украинцам, что в армии есть наемники.

Это делается для того, чтобы подбодрить солдат ВСУ: «С вами британец, американец, швед! Видите, как нам помогает Европа?» Поэтому наемники на Украине разрознены, и большинство из них хочет уехать домой. Ведь главная задача таких парней во все времена — заработать деньги и сохранить жизнь, чтобы потратить деньги, которые заработают. Они живут такими набегами: где-то там отработал пару-тройку недель — и хватает на год жизни.

Наемники подходят для выполнения каких-то несложных операций вроде борьбы с небольшими отрядами партизан. Однако на Украине они столкнулись с мощной регулярной армией, а это совершенно другой уровень сопротивления. Иностранные солдаты поняли, что их кинули в мясорубку. Но они не хотят погибать.