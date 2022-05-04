Украинская техника «без двух колес»

Минобороны доложило о новых достижениях ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Сообщается о четырех сбитых снарядах РСЗО «Смерч», уничтожении пусковой установки ракетного комплекса ВСУ «Точка-У» и 40 военных объектов Украины. Военный эксперт Роман Насонов рассказал «360», о чем свидетельствуют эти достижения. Далее — его прямая речь.

Я считаю данные действия успехом. Ведь каждая ракетная установка имеет точную цель: выстрелить и срочно уйти из района пуска. О чем это (поражение пусковой установки «Точки-У» — прим. ред.) говорит? Наш норматив по разведке цели, по наведению координат в пусковую установку и поражению, который мы перед собой поставили, [выполняется] неким образом быстрее, чем они (ВСУ — прим. ред.) могли покинуть данный район огневого пуска.

(Далее — реакция на новость о четырех сбытых ВС РФ реактивных снарядах СЗО «Смерч» в районе Великой Камышевахи — прим. ред.)

У них техника-то якобы есть, но она без двух колес. Далеко ли она сможет уехать и какую задачу сможет выполнить — теперь пусть они предполагают и думают.