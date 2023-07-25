Спецоперация 25 июля 2023, 04:22 Украинская система ПВО разрушила здание банка в Одессе Николаевское подполье сообщило о разрушении здания банка в Одессе украинской системой ПВО Пентагон

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Николаевское подполье показало видео, на котором сняты последствия работы украинских систем ПВО. Непрофессионализм ВСУ привел к разрушению здания банка в Одессе в ночь на 20 июля. Кадры оказались в распоряжении РИА «Новости».

О разрушении здания банка «Восток» рассказал координатор подполья Сергей Лебедев. По его словам, жители Одессы слышали два громких звука — это сработала ПВО, расположенная на улице Канатной между жилыми домами.

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«Система сделала два залпа: одна ракета улетела в сторону моря, вторая сбила ракету, пролетающую прямо надо самим ПВО. В итоге ракета ПВО и сбитая ракета упали на банк „Восток“», — отметил координатор.

В видеоролике видно разрушенное здание.

Спасо-Преображенский собор в Одессе в ночь на 23 июля пострадал от падения украинской зенитной управляемой ракеты из-за безграмотных действий операторов комплексов ПВО, заявили в Минобороны России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также решительно опроверг удар ВС России по собору в Одессе. ВС России никогда не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры «или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам».