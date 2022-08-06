Украинская разведка придумала способ выслужиться и «раскрыть российских агентов»

Власти Украины рассматривают возможность использовать граждан РФ, которые находятся на территории этой страны, в качестве «обменного фонда», сообщила kp.ru. По данным издания, такие варианты прорабатывает СБУ.

Дело в том, что для украинских спецслужб это новая возможность выслужиться, потому что задержание любого россиянина они могут представить как раскрытие «агента Кремля», пояснила газета.

По информации kp.ru, с предложением «обменного фонда» к президенту Украины обратилась военная разведка республики. Причем для авторов такой инициативы не имеет значения, по каким причинам гражданин РФ находится на украинской территории, зачем и когда туда приехал.

При новом главе СБУ резко повысилась эффективность работы по нейтрализации «российской агентуры», отметило издание. Вероятно, так ведомство всеми правдами и неправдами хочет показать свою полезность.

Сейчас разведчики напомнили Зеленскому, что еще до февраля этого года на Украину приезжали граждане России. Кто-то — по рабочим вопросам, в командировку. При этом некоторые не успели вернуться обратно до закрытия границ. Теперь в Главном управлении разведки Украины надумали активизировать их поиск. Так как в ГУР уверены, что это будет удачным решением для обмена, заключило издание.