Украинская разведка заявила, что получила документацию Крымского моста

Главное управление разведки министерства обороны Украины утверждает, что они получили детальную техническую документацию Крымского моста. Заявление размещено в Telegram-канале ведомства.

«В частности, речь о технической документации „Строительство транспортного перехода через Керченский пролив“. Кроме прочего, она имеет подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса», — говорится в заявлении украинского ведомства.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявлял СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения в случае, если украинские войска получат необходимое вооружение из Европы и США. Министр обороны страны Алексей Резников также утверждал в интервью CNN, что новое вооружение позволит Украине вернуть Крым.

Некоторое время назад Вашингтон объявил о поставках Киеву в рамках очередного пакета военной помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Белый дом обещал оснастить установку боеприпасами, дальность полета которых не превышает 70 километров. Американские власти подчеркнули, что Украина заверила их в том, что не станет применять установки для поражения целей на территории России.