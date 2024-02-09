Спецоперация 09 февраля 2024, 09:35 Украинская разведка спрогнозировала активные действия ВС РФ на Купянском направлении Марочко: украинская разведка спрогнозировала активность ВС РФ под Купянском РИА «Новости»

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Украинская разведка получила данные, что ВС России планируют активизироваться на Купянском направлении. С вероятностью более 80% в ближайшее время ожидаются «более активные действия наступательного характера» в сторону Купянска, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале со ссылкой на свои источники.

Он уточнил, что атаки и удары возможны сразу с трех направлений. Это подтверждает значительное увеличение концентрации российских войск, наращивание ударной группировки и формирование резервов, а также насыщение войск современными образцами вооружения и техники. По некоторым сведениям, количество ударов ВКС и артиллерии России уже выросло. Аналитический отдел украинской разведки счел это признаком подготовки к наступлению.

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Накануне, 8 февраля, Марочко рассказал об успешном продвижении российских сил в Луганской Народной Республике и констатировал, что инициатива на Сватово-Кременнском участке полностью принадлежит ВС России, в то время как у ВСУ нет успехов.