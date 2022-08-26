Киев хотел бы захватить Крым, чтобы разместить там базы НАТО. Такое заявление сделала экс-замминистра обороны Украины, заместитель председателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова на брифинге, опубликованном на YouTube-канале украинского издания «Укринформ».

«Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие. <…> Он является стратегически выгодным плацдармом для контроля безопасности в Черном море», — завила бывшая чиновница.

Забрать у России Крым грозился и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что сделает это любыми способами, не спрашивая совета у других стран. Он также потребовал, чтобы российские войска покинули территорию Запорожской АЭС.

Бывший американский сенатор счел желание Киева «забрать Крым» абсурдным и нелепым. Политик назвал Зеленского «худшим лидером в мире», который «привел к разрушению» Украину.

Украине посоветовали прекратить истерику из-за Крыма и смириться, что полуостров в вошел в состав Российской Федерации.