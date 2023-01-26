Спецоперация 26 января 2023, 05:14 Украинская БМП подорвалась на собственной мине Украинская БМП подорвалась на мине, установленной бойцами ВСУ из-за наступления ВС России РИА «Новости»

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Боевая машина пехоты ВСУ подорвалась на мине, которую украинские солдаты сами установили из-за опасений наступления российских войск, сообщило РИА «Новости».

По данным российских разведчиков, подготовка мобилизованных украинцев оставляет желать лучшего. Они в хаотичном порядке минируют территорию, не помечая это на картах.

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В итоге одна из украинских БМП подорвалась на своей же мине. Снаряд находился прямо на дороге, по которой передвигается украинская военная техника.

Механик выжил, после чего сразу пустился в бега, не позаботившись о спасении товарищей. Это свидетельствует о низком боевом духе солдат ВСУ.

Российские военные продолжают выполнять задачи в зоне СВО. В феврале на вооружение поступит ударный робот «Маркер» отечественного производства, способный обезвреживать американские танки Abrams.