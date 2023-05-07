Спецоперация 07 мая 2023, 07:26 Украинская артиллерия открыла огонь по своим солдатам в Марьинке Пять украинских военных погибли из-за собственной артиллерии в Марьинке Официальный сайт президента Украины

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В Марьинке украинская артиллерия обстреляла собственных военных, пятеро погибли. Об этом РИА «Новости» рассказал российский боец с позывным «Гуд».

«Начались обстрелы тяжелые со стороны противника, их засыпало в подвальном помещении», — уточнил он.

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«Гуд» рассказал, что под завалами оказались пятеро военных Вооруженных мил Украины (ВСУ), они попросили о помощи. Однако достать их на получились, поскольку украинская артиллерия помешала это сделать.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что бойцы группы продолжают бои в Артемовске, 6 мая они продвинулись на 170 метров, под контролем противника остается 2,42 квадратных километра площади населенного пункта. Он также сообщил, что «вагнеровцы» начали штурм последнего мощного укрепрайона украинской армии в Артемовске. По его словам, ВСУ при отступлении подорвали комплекс высокоэтажных зданий в центре «гнезда».