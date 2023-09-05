Спецоперация 05 сентября 2023, 09:52 Украинская армия стала бросать тела солдат на поле боя по распоряжению командования Рогов: командование ВСУ не разрешает забирать тела военных с поля боя Министерство обороны Украины

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Командование ВСУ запрещает своим солдатам забирать тела своих сослуживцев с поля боя. Об этом заявил РИА «Новости» глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, после сражения на полях остается множество тел украинских солдат.

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«Их просто оставляют там как отработанный и уже ненужный биоматериал. Командование ВСУ запрещает проводить операцию, чтобы тела убитых забрать и предать земле», — сказал он.

Также Рогов проинформировал о том, что противник терпит огромные потери районе поселка Работино. Недавно бойцы ВСУ попали там в огневой мешок.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины началось 4 июня 2023 года. Одним из важнейших направлений стала Запорожская область. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе Урожайного, Работина и Вербового.