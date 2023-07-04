Спецоперация 04 июля 2023, 14:42 Украинская армия потеряла на Купянском направлении до 30 бойцов и систему М777 Минобороны России: ВСУ потеряли на Купянском направлении до 30 человек, М777 и «Гиацинт-С» РИА «Новости»

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За сутки украинские подразделения потеряли на Купянском направлении до 30 бойцов, на Херсонском — до 50. Российские войска уничтожили боевые машины и артиллерийские установки противника, сообщил на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Группировка войск «Запад», оперативно-тактическая и армейская авиация ударили по позициям Вооруженных сил Украины около населенных пунктов Берестовое и Тимковка Харьковской области на Купянском направлении. Одну атаку отразили вблизи Новоселовского ЛНР, а вблизи Песчаного уничтожили военный склад 67-й бригады теробороны.

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ВСУ, по словам Игоря Конашенкова, потеряли до 30 военнослужащих. Российские военные вывели из строя три автомобиля, гаубицу Д-20, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гиацинт-С», американскую систему М777.

Аналогичное орудие уничтожили на Херсонском направлении. В Минобороны России сообщили, что ВСУ остались также без трех машин и гаубицы «Мста-Б».

В общей сложности в зоне проведения спецоперации остановили за сутки 16 атак противника. ВСУ пытались напасть на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях, но понесли большие потери.