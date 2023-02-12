Спецоперация 12 февраля 2023, 15:17 Украинская армия потеряла более 50 боевиков на Южно-Донецком направлении за сутки Минобороны: ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении Сайт президента Украины

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Российские войска нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Павловки и Угледара в ДНР на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в воскресенье.

Кроме этого ВС России в районах населенных пунктов Елизаветовка Донецкой Народной Республики и Дружелюбовка Запорожской области уничтожили два склада боеприпасов ВСУ.

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«Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и гаубица „Мста-Б“, — добавили в военном ведомстве.

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Всего с начала проведения специальной военной операции армия Украины лишилась 384 самолетов, 207 вертолетов, 3105 беспилотных летательных аппаратов, 404 зенитных ракетных комплекса, 7840 танков и других боевых бронированных машин, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее российский разведчик сообщил, что украинские войска заминировали дороги и лесополосу около Кременной.