Спецоперация 22 июня 2023, 13:50 Украинская армия потеряла более 110 военнослужащих за сутки на двух направлениях Минобороны: ВСУ потеряли свыше 110 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях Ministry of Defense of Ukraine

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Вооруженные силы Украины лишились более 110 военнослужащих за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 110 украинских военнослужащих», — сказал он.

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Кроме того, украинская армия понесла потери в технике. За сутки на указанных направлениях ВСУ лишились двух танков, четырех боевых машин пехоты, восьми боевых бронированных машин, двух автомобилей, а также двух гаубиц Д-20, перечислил Конашенков.

За предыдущие сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 200 человек на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Российские военнослужащие также уничтожили технику противника, в том числе гаубицу «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и боевую машину РСЗО «Град».