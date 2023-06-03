Спецоперация 03 июня 2023, 14:00 Украинская армия подготовилась к контрнаступлению — Зеленский Президент Украины Зеленский заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к контрнаступлению. Об этом сообщила американская деловая газета Wall Street Journal.

«Я не знаю, сколько по времени оно займет. Если честно, оно может сложиться по разному, но мы сделаем это», — сказал украинский лидер в интервью изданию.

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При этом Зеленский отметил, что у российских войск есть превосходство в воздухе, поэтому президент потребовал дополнительное вооружение у союзников. Однако у Запада иссякли запасы оружия, которое можно передать Украине, признавал ранее министр Великобритании Бен Уоллес.

Украинские власти анонсировали контрнаступление ВСУ несколько месяцев назад, но с тех пор начало операции неоднократно откладывали — президент Владимир Зеленский объяснял это нехваткой оружия, затем нашлись другие причины. Однако на киевский режим уже начинает давить Запад, заставляя начинать «контрнаступ».