Спецоперация 31 марта 2023, 12:36 «Украинская армия никуда не бежит». Пригожин раскрыл положение дел в Артемовске Пригожин: ВСУ не бегут из Артемовска, впереди огромный объем боевой работы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военнослужащие несут серьезные потери в Артемовске, однако российским силам предстоит проделать еще огромный объем боевой работы для освобождения города, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Комментарий опубликовала в Telegram-канале пресс-служба предпринимателя.

«Нет, украинская армия никуда не бежит. Украинская армия ведет кровопролитные бои и защищает Артемовск ценой очень серьезных потерь», — подчеркнул Пригожин.

Реклама

Он также указал на еще один важный аспект — удержание флангов. По его оценке, в настоящее время требуется концентрироваться в городе, а это очень огромный объем боевой работы.

«Фланги необходимы, чтобы нас не подвели, чтобы их держали наши союзные подразделения», — пояснил основатель ЧВК «Вагнер».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что «вагнеровцы» продолжают уверенную работу в Артемовске. По его мнению, говорить о фактическом окружении города можно будет уже в скором времени.