Спецоперация 20 декабря 2023, 12:43 Украинская армия на Запорожском направлении выдохлась — Балицкий Губернатор Балицкий: ВСУ почти не атакуют на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Российские войска на Запорожском направлении перешли в активную оборону. Атаки украинской армии практически прекратились, заявил РИА «Новости» губернатор области Евгений Балицкий.

«Противник выдохся настолько, что атакующих действий почти не ведет. Это единичные случаи. <…> По всему фронту сегодня инициатива полностью у наших военных», — сказал он.

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Вооруженные силы Украины, по словам Евгения Балицкого, понесли очень большие потери, сняли группировку «Марун» и перераспределили силы на Херсонское и Донецкое направления. Он сказал, что по сравнению с летом и осенью 2023 года характер боевых действий на Запорожском направлении сильно изменился.

Российские подразделения, заявил губернатор, перешли в активную оборону, а украинские обессилели. Евгений Балицкий сказал, что каждую неделю российские бойцы захватывали по одному опорному пункту ВСУ. Противник контратаковал лишь со стороны Работино.

Военкор RT Валентин Горшенин показал, как маневренная группа Росгвардии засекла украинских диверсантов в Запорожской области. Двое украинцев надели форму полицейских.