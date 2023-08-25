Спецоперация 25 августа 2023, 15:17 Украинская армия лишилась двух штурмовиков Су-25 за сутки Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских штурмовиков Су-25 Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/globallookpress

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Российские силы сбили два украинских самолета Су-25 в ДНР и Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Семеновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», — указали в ведомстве.

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Второй штурмовик ВСУ сбили средства противовоздушной обороны. Это произошло в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области.

Кроме того, за минувшие сутки ВС России сбили либо подавили средствами радиоэлектронной борьбы 73 украинских беспилотника. БПЛА противника уничтожили в Харьковской и Запорожской областях, а также на территории ЛНР и ДНР.

Ранее российские системы ПВО сбили Су-25 украинской армии в районе Старорайского в Донецкой Народной Республике. Всего с начала спецоперации российские силы уничтожили 464 самолета противника.