25 августа 2023, 15:17
Украинская армия лишилась двух штурмовиков Су-25 за сутки
Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских штурмовиков Су-25
Российские силы сбили два украинских самолета Су-25 в ДНР и Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Семеновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», — указали в ведомстве.
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Второй штурмовик ВСУ сбили средства противовоздушной обороны. Это произошло в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области.
Кроме того, за минувшие сутки ВС России сбили либо подавили средствами радиоэлектронной борьбы 73 украинских беспилотника. БПЛА противника уничтожили в Харьковской и Запорожской областях, а также на территории ЛНР и ДНР.
Ранее российские системы ПВО сбили Су-25 украинской армии в районе Старорайского в Донецкой Народной Республике. Всего с начала спецоперации российские силы уничтожили 464 самолета противника.
ВСУ
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Специальная военная операция РФ на Украине
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